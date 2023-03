Spalletti a Prime: "Era tutt'altro che scontato! Quarti? Vanno bene tutte, rispondo a Guardiola! Su Osimhen..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria con l'Eintracht Francoforte e il passaggio ai quarti di finale di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria con l'Eintracht Francoforte e il passaggio ai quarti di finale di Champions League è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "E' un gran risultato, ce lo godiamo con squadra e tifosi. E' fondamentale mantenere l'atteggiamento avuto stasera. All'inizio non siamo stati qualitativi come sempre, ma non abbiamo concesso quasi niente, poi siamo stati lucidi con la testa".

Guardiola ha detto che il Napoli è la più forte d'Europa: la rende orgoglioso? "No. Non mi rende niente. E' un giochino che si conosce di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi non mi rende orgoglioso. Che si fa, si mette il Napoli davanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare la squadra mentre noi ne spendiamo nove? Si fa il giochino che serve a porti là perché poi sicuro devi cadere".

Il Napoli non aveva mai raggiunto i quarti di Champions League. "Se in tutta la storia del Calcio Napoli non c'eravamo riusciti, è un traguardo mai raggiunto, vuol dire che oggi abbiamo raggiunto un gran traguardo e non era per niente facile".

Su Osimhen. "E' un calciatore fortissimo, che ha delle interpretazioni a volte da solista e ti dà questi grandi strappi. Deve riuscire anche a legare con la squadra e ora lo sta facendo, anche con l'Atalanta è stato d'aiuto contro avversari che gli andavano addosso. La pulizia e il far salire una squadra è un'altra componente essenziale".