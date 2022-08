Spalletti a KK: "Dovevamo fare più gol, ma c'era fiato fino al 65', ora andiamo a 90'! Kvara? Ve ne siete accorti ora che è forte. Su Meret..."

Dopo il test vinto per 3-1 contro il Girona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la prova della sua squadra

Dopo il test vinto per 3-1 contro il Girona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la prova della sua squadra: "Sono abbastanza soddisfatto, abbiamo pressato subito, abbiamo recuperato palla tante volte, poi nella pulizia del possesso non siamo stati così limpidi come possiamo fare. Abbiamo messo in discussione il pallone tante volte, sbagliato passaggi facili ed abbiamo dovuto fare tanta fatica nel tornare a pressare alti o rimetterci dietro e sono corse dispendiose. Dobbiamo gestirla meglio e saremo più freschi con le idee, abbiamo creato occasioni per fare più gol ma non l'abbiamo fatto, qualche movimento è stato sbagliato e abbiamo preso diverse ripartenze con l'uomo in trequarti libero, ma se pressi così forte è difficile. Quando non puoi accorciare devi concedergli un po' di campo".

Sul gol subito: "Bisogna fare attenzione, reggere uomo contro uomo, nelle gare precedenti l'avevamo preso per colpa nostra, stavolta dico che sono stati bravi a metterla lì dietro la linea, è stato un loro gol di qualità".

Kvara crea entusiasmo? "Ha queste potenzialità, punta, è tecnico, esce da situazioni quando nessuno se lo aspetta e ti dà lo sbocco. Ve ne siete accorti... noi lo sapevamo (ride, ndr)".

Cosa bisogna fare verso il 15 agosto come lavoro? "Squadra corta, unita, non allungarsi e concedere palle mezze come stasera, aumentando un po' il fiato, stasera siamo arrivati fino al 65' con una formazione e c'è da arrivare fino al 90' anche se 5 cambi sono un bel bottino".

Obiettivo ancora la miglior difesa? "E' legato a ciò che dicevamo, avere una sicurezza di squadra dietro è la base per essere forti".

Fondamentale il portiere? "Un paio di buoni interventi, ho letto che l'altra volta gli si è detto qualcosa, era accettabile... stasera ha fatto buoni interventi, puntiamo ai doppi ruoli in ogni reparto e Meret ne è uno, valuteremo il mercato".