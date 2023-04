Spalletti a Prime: “Tre opzioni senza Raspadori. Osimhen? Siamo una squadra. Sul caffè turco con Guardiola…”

Il tecnico parla della sfida al Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, ai microfoni di Amazon Prime Video, analizza la sfida al Milan parlando della situazione in attacco: “Bisogna vedere se usare Raspadori, oppure ci sono 2-3 giocatori che possono giocare in quella posizione lì. Elmas, Kvara e Lozano hanno le caratteristiche per fare quel ruolo”

Sullo 0-4 in campionato

“Non siamo stati quelli veri, quelli reali. Bisogna dirselo, se non metteremo in campo tutte le nostre qualità, è forse pure di più, si rischia di fare una brutta figura”.