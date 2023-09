Spalletti, brutta Italia! Messa sotto e nel finale pari meritato della Macedonia

Ora si complica anche il secondo posto nel girone e la gara con l'Ucraina diventa un vero e proprio spareggio per evitare i play-off.

Comincia non nel migliore dei modi l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. La nazionale pareggia uno a uno sul campo della Macedonia. La gara era valida per le qualificazioni europee. Dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa l'Italia passa in vantaggio grazie al goal di Immobile.

Quando la gara sembra ormai avviarsi verso il successo dell'Italia, ecco il pareggio della Macedonia di Elmas con Bardhi, su punizione, ma dopo una fase favorevole ai padroni di casa. Per gli azzurri Di Lorenzo e Politano titolari mentre Raspadori è entrato in campo solo nei minuti finali, come ultimo cambio. Ora si complica anche il secondo posto nel girone e la gara con l'Ucraina diventa un vero e proprio spareggio per evitare i play-off.