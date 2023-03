Spalletti e la frase meravigliosa sul Napoli di Sarri

C’è un passaggio da brividi nella conferenza alla vigilia di Napoli-Lazio sulla squadra di Sarri

"Mi alzavo in piedi per applaudire il Napoli di Sarri” dice uno Spalletti molto lucido, riconoscendo i giusti meriti a quella squadra meravigliosa: "Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di alcuni giocatori precedenti”.

Questione di filosofia. Di un Napoli che voleva sempre indirizzare il proprio destino, puntando sul possesso palla, che è una statistica importante, eccome se lo è. Perchè se sai gestire il pallone, sai anche indirizzare l’andamento di una partita. Da Sarri a Spalletti, con delle differenze, forse due sostanziali: la capacità di gestire lo sforzo ed una profondità della rosa chiaramente migliorata con Luciano.

C’è un passaggio da brividi nella conferenza alla vigilia di Napoli-Lazio sulla squadra di Sarri, sembra quasi di sfogliare l’ultima pagina di quel libro con protagonisti ormai finiti altrove. E mentre la giri, una piccola lacrima ti solca il viso, ma non scende in verticale. Fa un pochino di tiki taka su per il viso, giusto per ricordarti chi eravamo: “Sui campi di Castel Volturno ancora ci sono le linee di passaggio del suo calcio”. Una frase meravigliosa di Spalletti. Un giusto tributo ad un gruppo che ha scritto, pur senza vincere, una pagina di storia azzurra.