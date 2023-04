Spalletti ha già scelto i sostituti di Kim e Anguissa per il ritorno

Il Napoli spera di recuperare Osimhen per la gara di ritorno, intanto La Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Spalletti

Il Napoli spera di recuperare Osimhen per la gara di ritorno, intanto La Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Spalletti per i sostituti degli squalificati: "Con Simeone sicuramente out e le assenze degli squalificati Kim e Anguissa, Spalletti dovrà ridisegnare la sua squadra. Probabile l’inserimento di Juan Jesus in difesa e lo spostamento a mezz’ala di Elmas. Ma è chiaro che tutta la differenza la fara la presenza o meno del cannoniere".