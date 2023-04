Spalletti ha già un'idea per il centravanti: primi indizi a Lecce, nome a sorpresa

Chi in campo come punta qualora Osimhen non riuscisse a esserci?

Chi in campo come punta qualora Osimhen non riuscisse a esserci? Come scrive La Gazzetta dello Sport, frulla per la testa anche l’idea di Kvaratskhelia falso nove. Venerdì a Lecce il georgiano più volte si è alternato nelle posizioni con Raspadori. I movimenti e il dribbling secco di KK77 sono in grado di togliere riferimenti a qualsiasi difesa. E lo splendido gol in trasferta col Sassuolo dimostra che il ragazzo sa partire anche centralmente.