© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti - riferisce Sky Sport - ha raggiunto intorno alle 20:30 Aurelio De Laurentiis. Grandi sorrisi da parte di entrambi, a conferma degli animi distesi. I due si trovano in pieno centro a Napoli per parlare, insieme all'amministratore delegato Andrea Chiavelli, del futuro e dei programmi in vista della prossima stagione.