Spalletti in conferenza: "Calcio totale, livello top! Che felicità vedere le Curve. Kvara? Ha tecnica dei top. Su Osi..."

Un Napoli scatenato abbatte la Juve e va in fuga in classifica. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti dal Maradona.

Che messaggio date al campionato? "A noi interessa di noi stessi. Il messaggio di oggi è di quelli che ci fanno bene, perchè abbiamo fatto una buona partita, giocando un calcio totale. Abbiamo affrontato la Juve con la convinzione di essere forti quanto loro, di metterla sul piano giocato anche quando siamo stati in difficoltà dopo il gol del 2-1. Siamo rimasti uniti e lucidi, anche grazie al nostro pubblico. Non gli abbiamo mai concesso di giocare, se gli permetti di fare le giocate hanno la possibilità di farti male. La Juve in questi anni era la più forte, stasera abbiamo fatto vedere che siamo di livello top anche noi".

È la vittoria del calcio moderno? "Sono modi diversi di stare in campo o filosofie. A me non piace aspettare al limite dell'area le squadre avversarie. È vero, è più facile fare la ripartenza. Più difficile è giocare in campo aperto, con spazi così come è venuta nel secondo tempo. Se viene fuori una prestazione come quella di stasera è tutto più facile.