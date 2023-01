Spalletti in conferenza: "Ci può stare di avere qualcuno non in serata, ma siamo forti e ripartiremo. Per noi non cambia nulla"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cade a San Siro contro l'Inter. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Non abbiamo visto il solito Napoli, perchè? "Siamo stati al di sotto in tutte quelle che sono le nostre qualità offensive. Possiamo fare di più, sia come reparto offensivo sia sulla preparazione delle giocate al reparto offensivo. Abbiamo fatto girare bene la palla alcune volte, ma non siamo riusciti ad entrare in area con la giocata importante e penetrante. La partita l'abbiamo fatta anche bene a tratti, abbiamo preso gol dall'Inter in quella caratteristica che temevamo allargando il campo in ampiezza. Siamo arrivati tardi a chiudere su Dzeko, il terzino è stato bravo a buttare la palla in area di rigore".

Trova similitudini tra questa gara e quella col Milan? "Le squadre che arriveranno in fondo saranno quelle che giocano meglio al calcio e noi non l'abbiamo fatto stasera. Bisogna fare qualcosa di più, ma ci può stare qualche volta essere sotto il nostro massimo. Per noi non cambia niente, siamo fiduciosi dei calciatori che abbiamo a disposizione. Se qualcuno per una sera non riesce a fare quello che ha fatto fino ad ora ci può stare, a noi piacciono lo stesso i nostri calciatori".