Spalletti in conferenza: "Turno difficile per tutti, Osimhen doveva restare a casa e Fabian ha rischiato uno strappo"

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo il pari di Cagliari: "È un punto guadagnato ma anche due punti persi. Potevamo fare di più, ma in questo turno tutti hanno avuto delle complicazioni. Abbiamo trovato un Cagliari combattivo, non siamo stati capaci di portare la gara dove volevamo. Loro volevano fare duelli, noi volevamo giocare ma non ci siamo riusciti. Ci siamo intimoriti dopo aver perso le prime due palle in uscite. Quando siamo andati sotto qualche occasione l'abbiamo avuta. Sono moderatamente soddisfatto per la reazione dei miei".

Si aspettava un Napoli con la bava alla bocca?

"Un pochettino di più me lo aspettava. È chiaro che questa era una gara importante, anche per dare entusiasmo alla città in cui viviamo. Questa gara che ti dava la possibilità di andare primo in classifica è la gara che sogni da giocare da bambino, come quella col Barcellona. Quello che sarebbe stato si può vedere solo col comportamento che le dai, col tuo atteggiamento, con i contrasti vinti, con le giocate fatte bene. E invece non ci è riusciti. Tutti hanno giocato sotto livello, poche volte ci è accaduto. Segno che qualche problema c'è stato".

Quanto hanno pesato le assenze?

"Noi abbiamo una rosa che ci permette di andare a sistemare ogni partita, come già successo in passato. Quello che mi è dispiaciuto è stato dover togliere Di Lorenzo, che è uno dei migliori in quel ruolo. Che ci ha anche limitato per i cambi da fare e per le scelte. Osimhen è uno che ha più qualità, lo sapete tutti. Menomale ci ha dato la disponibilità di giocare oggi, aveva un ginocchio gonfio. Altro che pretattica, avete visto che stasera non ha giocato. C'era il rischio di lasciarlo a casa, come Fabiàn. Ha giocato più di 30 minuti Fabiàn, i medici mi dicevano di farlo giocare al massimo 20' perchè rischiava di strapparsi".

Sulla gara di Petagna

"Ha fatto una buona partita, gli abbiamo date poche palle giocabili e poche possibilità".

Si aspettava questo Cagliari?

"Si, me lo aspettavo. Ha preso già la forma del suo allenatore, che è molto bravo. Ospina è stato bravo ad evitare il loro raddoppio, poi c'è stato questo super gol di Osimhen che è un calciatore super".