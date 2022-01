Spalletti: “Nessuna nota positiva, ma bisogna guardare avanti e recuperare energie. Su Osimhen…”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato il match perso contro la Fiorentina sul sito ufficiale del club azzurro: “Questa sera non ho visto alcuna nota positiva. Non siamo stato bravi nè a direzionare la gara, nè ad essere decisivi quando abbiamo avuto la superiorità numerica.

La Fiorentina è stata capace di gestire la gara e complimenti a loro. Noi ci siamo complicati la partita, va anche detto che non avevamo molte forze fresche rispetto alle ultime due gare.

Non ho compreso onestamente la prima ammonizione data a Fabian, però questo non ci solleva dalle nostre responsabilità. Adesso bisogna guardare avanti. Tra quattro giorni dobbiamo giocare in campionato e bisogna raccogliere le energie. Osimhen lunedì verrà con noi, potremmo valutare la possibilità di un suo utilizzo corretto”.