Spalletti nuovo Ct dell'Italia, è fatta per Alciato: "Ecco la data dell'annuncio"

Nonostante le difficoltà legate alla penale da versare al Napoli, la Figc avrebbe l'accordo per poter affidare la nazionale a Luciano Spalletti. Ad annunciarlo è stato il giornalista Alessandro Alciato: "Luciano Spalletti sarà il prossimo Ct dell’Italia. Il 16 agosto l’annuncio", il messaggio pubblicato sui proprio canali social.

In precedenza lo stesso giornalista ed opinionista DAZN, aveva fatto intendere con un tweet di un pressing anche di esponenti del Governo per ottenere il sì di Aurelio De Laurentiis in riferimento alla penale da corrispondere per liberare l'ex tecnico del Napoli Campione d'Italia. A quanto pare, dunque, le parti hanno trovato un'intesa.