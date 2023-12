Spesi 25 mln per 259’ in campo: il grande equivoco del mercato

L’acquisto più costoso dell’ultima campagna acquista ne è la prova più lampante.

Confusione. Il Napoli ha fatto una grandissima confusione dallo scudetto in poi. O meglio: non ha saputo sfruttare tutto il tempo avuto per programmare, una volta avuta la consapevolezza di aver vinto lo scorso campionato. S’è perso nei festeggiamenti, nelle auto-celebrazioni del presidente, nei proclami non mantenuti.

L’acquisto più costoso dell’ultima campagna acquista ne è la prova più lampante. Il Napoli ha speso 25 milioni per Lindstrom, che sulla carta era un profilo pure molto interessante. Eppure Garcia l’ha utilizzato pochissimo, non credendo avesse le caratteristiche per fare l’esterno destro (ruolo per cui era stato preso, dopo la cessione di Lozano).

Per l’ex Eintracht fino ad oggi, un bottino davvero magro: 174’ minuti giocati in Serie A, 12 in Champions League e 73’ nel capitombolo interno in Coppa Italia contro il Frosinone. Numeri impietosi, che raccontano della difficoltà di un calciatore che è stato preso, senza aver però una chiara idea del ruolo in cui utilizzarlo. Uno dei tanti scivoloni di programmazione post tricolore.