Sportitalia - Avanza Azmoun per l'attacco: relazioni eccellenti, l'iraniano sta scalando le gerarchie

Il Napoli fa sul serio per Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit. Ne parla sul suo sito il giornalista Alfredo Pedullà che scrive: "Sulla lista di Giuntoli avanza il nome di Sardar Azmoun, centravanti iraniano classe ’95 dello Zenit San Pietroburgo e protagonista di una stagione giocata su ottimi livelli con 14 gol e 7 assist in 29 presenze complessive. Il Napoli negli scorsi mesi ha osservato con attenzione Azmoun, le relazioni sono eccellenti, al punto che il suo profilo sta scalando le gerarchie sul taccuino degli azzurri. Un attaccante duttile e che il Napoli apprezza non poco, in attesa di evoluzioni con lo Zenit, cui il 25enne è vincolato con un contratto fino al 2022".