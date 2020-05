Sportitalia - Mertens apre al Napoli: rinnovo a un passo! Cifre e dettagli dell’accordo

Nonostante le ultime voci che lo accostano fortemente all'Inter, Dries Mertens ha il cuore azzurro e, secondo Sportitalia, è pronto a firmare il rinnovo. L'esperto Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale, ha dato gli ultimi aggiornamenti circa la situazione legata all'attaccante belga:

"Dries Mertens e il Napoli: storia di un matrimonio che ha grosse possibilità di andare avanti. Non c’erano firme con l’Inter, come abbiamo sottolineato venerdì scorso, c’era la volontà del Napoli di rilanciare. E il rilancio è andato ormai a buon fine, sarebbe sorprendente se gli scenari cambiassero nuovamente. Rispetto all’incontro del primo marzo sono state leggermente ritoccate le cifre sull’intesa biennale (ricordiamole: 4 milioni a stagione e 500 mila euro di bonus, 200 mila legati ai bonus e 300 mila alla Champions) e anche il bonus alla firma, ma è stata soprattutto la volontà di Mertens a fare la differenza, la volontà di restare a Napoli dove è amato come un vero idolo e dove avrà la certezza di frantumare tutti i record. Ormai è svolta, ripetiamo che non c’erano firme con l’Inter, piuttosto un’offerta molto concreta. E le riflessioni degli ultimi minuti di Mertens lo hanno avvicinato in modo pressoché definitivo al club azzurro".