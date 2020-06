Sportitalia - Osimhen, sì al Napoli! Definito l'ingaggio, intesa col Lille con base da 50mln: i dettagli

Giornata fondamentale per il futuro di Victor Osimhen. Il talento del Lille è arrivato nella mattinata di martedì a Napoli con un charter privato per visionare la sua nuova possibile destinazione. Ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il classe 98' arrivano direttamente dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Victor Osimhen viaggia spedito verso il Napoli. Certo, contano le firme e tutto il resto, ma il Lille parla soltanto con gli azzurri e ha stabilito una cifra di 50 milioni: base di intesa tra i club, alla larga da qualsiasi tipo di rilancio. Tutto questo perché Gerard Lopez, molto amico di De Laurentiis, ha voluto dare la corsia preferenziale al suo collega, quasi come una forma di risarcimento per quanto avvenuto la scorsa estate nell’affare Pepé poi arenatosi. Base da 50, dunque, poi ci sono i bonus da stabilire, ma si tratta di dettagli. Il Napoli ha voluto invitare l’attaccante nigeriano proprio per trovare le intese definitive sull’ingaggio. Siamo sulla strada giusta? Diremmo proprio di sì. Perché il Napoli sta dialogando con Osimhen e il suo entourage per un’intesa che abbia una base da tre milioni a stagione più bonus. Mai come in questo caso il Napoli si è messo a correre, sapendo che si tratta di un’operazione di straordinaria importanza per l’apertura di un nuovo ciclo. La base d’intesa con il Lille è l’anticamera giusta per trovare la definitiva quadratura che accontenti anche il talentuoso Victor. Che mai, sottolineano mai, aveva messo la Premier in cima alla lista: certo, gli fosse arrivata un’offerta l’avrebbe valutata. Ma il Napoli è una scelta convinta, convintissima, sentita, intrigante. Adesso ci sarà tempo di organizzare un blitz, magari in Francia. Ripetiamo: prudenza fino alle firme (e forse oltre…), ma la strada è tracciata".