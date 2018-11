"Squadra sfilacciata e due grandi delusioni": Repubblica critica Ancelotti e le prove di Ounas e Diawara

Napoli irriconoscibile. L’edizione odierna di Repubblica commenta così l’amaro pareggio interno contro l’ultima in classifica con Ancelotti che ci ha messo del suo, mandando in campo una squadra sfilacciata e con poco equilibrio. In particolare per il quotidiano sono due elementi che hanno maggiormente deluso: Ounas in evidente difficoltà da esterno sinistro e Diawara, che in cabina di regia ha sofferto la mancanza di un incontrata al suo fianco che lo ha portato ad essere in costante inferiorità numerica contro la mediana avversaria.