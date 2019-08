Ssc Napoli, Formisano: "Dato abbonati non è negativo, manca un mese a Napoli-Samp. Prezzi più bassi della A"

9mila gli abbonamenti venduti finora dal Napoli nonostante il forte ribasso dei prezzi e lo stadio ristrutturato. L'head of operation della Ssc Napoli, Alessandro Formisano, in un'intervista a 'Il Mattino' ha sottolineato che il dato - comunque già superiore a quelli degli anni scorsi - rispetta le aspettative: "Non è un dato negativo, al contrario: la campagna abbonamenti è iniziata tardi rispetto ad altri club e conosciamo le abitudini dei nostri tifosi. Siamo in pieno agosto, nessuno immaginava i tifosi comprare l'abbonamento a Ferragosto. Iniziare prima? Impossibile, appena avuta la mappa dei nuovi posti dopo le Universiadi, siamo partiti con le vendite".

Sulla politica dei prezzi: "Lo stadio non è più scomodo e inospitale, sarà un piacere guardare le gare dalle tribune e la nostra politica è finalizzata per avvicinare le persone alle gare dal vivo. Il presidente ha voluto i prezzi più bassi degli ultimi 9 anni proprio per avere una sinergia tra pubblico e squadra. In A nessuno ha prezzi bassi come i nostri e abbiamo introdotto anche il poter cambiare cinque volte l'utilizzatore. Da qui ad un mese, ovvero Napoli-Samp, aumenteremo e non di poco le vendite. I tifosi sanno che è conveniente, in Curva e Distinti si risparmia quasi il 40%.".