Stadio a Bagnoli, Cds: "Non prendete impegni il 15 luglio 2027. ADL è fatto così..."

Dopo le parole di De Laurentiis che ha annunciato la costruzione di un nuovo stadio a Bagnoli pronto in tre anni, il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive.

"Tenetevi liberi per il 15 luglio del 2027, conviene: perché stanno allestendo uno spettacolo con cui riempire gli occhi d’una città, Napoli, che troppe volte ha alzato il nasino all’insù per capire cosa stia succedendo. E quindi, tre anni e pochi mesi ancora e resterete stupiti da quell’effetto speciale. Ma De Laurentiis è fatto così, gli piace regalare sogni, e stavolta, come in passato, ha tracciato il suo progetto “avveniristico” che sta lì, nei pensieri d’un tempo già vissuto".