Stadio Maradona, c'è fiducia e fretta: a breve il progetto di ADL senza pista d'atletica

TuttoNapoli.net

Il Comune di Napoli è fiducioso che presto sullo stadio Maradona ci sarà la schiarita con Aurelio De Laurentiis sul progetto di trasformazione anche in vista di Euro 2032. E' quanto scrive quest'oggi Il Mattino, raccontando che gli Europei li vogliono tutti: dal Governo al Comune fino allo stesso De Laurentiis. Il Sindaco Manfredi si aspetta che il progetto promesso dal numero uno della Società Campione d’Italia arriverà in tempi abbastanza rapidi.

NODI DA SCIOGLIERE - Il primo: il progetto che è considerato tale da parte del Municipio solo se corredato da un piano di fattibilità tecnico e finanziario. Cioè definire chi paga gli interventi. Un altro nodo è quello della pista di atletica che il patron non vuole, ma ci sarebbe la volontà di farla in un altro sito. Manfredi già dichiarò che "non è un tabù togliere la pista di atletica purché poi ci siano altri siti per fare attività sportiva".