"Sto bene", Mertens tranquillizza Gattuso e lo staff medico: giovedì sarà a disposizione

Passata la paura per Dries Mertens dopo la contusione alla spalla, rimediata ieri in Repubblica Ceca-Belgio. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante azzurro si sarebbe messo in contatto con lo staff sanitario azzurro per tranquillizzare i medici e soprattutto Gattuso. Martedì sera c’è Belgio-Bielorussia e il Napoli si augura che cautelativamente lui possa non essere in campo. Mercoledì è invece previsto il rientro a Napoli, mentre giovedì Mertens sarà regolarmente a Castel Volturno dopo essersi sottoposto al tampone, così come previsto dal protocollo.