Strapazzata l'Atalanta, Ancelotti incarta Gasperini ma poi la decidono la coppia arbitro-VAR

Il Napoli non va oltre il pari interno con l'Atalanta, precipita in classifica superato dalla Roma ed agganciato da Cagliari e Lazio, ma esce tra gli applausi del San Paolo che si interrompono solo al momento dell'uscita dell'arbitro Giacomelli, autore - in collaborazione del VAR - del pasticcio che è costata la vittoria ai partenopei con il rigore del possibile 3-1 - chiaro da regolamento, considerando che Kjaer si disinteressa del pallone e va a placcare Llorente girato di spalle al pallone - che si trasforma nella ripartenza del 2-2 con alcuni azzurri a protestare per l'episodio, altri in attesa dell'interruzione del gioco per il colpo alla testa lamentato dallo stesso Kjaer, rimasto a terra, e la difesa colpevolmente con la testa altrove che non è allineata e viene infilata.

Episodio che non può che risultare determinante in una gara d'altissimo livello del Napoli. Ancelotti stravince il duello con Gasperini ("è stata dura quanto il City", le parole del tecnico nerazzurro in conferenza), riuscendo proprio come accaduto in Champions a Dinamo Zagabria, Shakhtar e City a far crollare il castello difensivo dell'Atalanta - che prevede duelli individuali e marcature a tutto campo - grazie al grande movimento di Milik e Lozano, il polacco a sorpresa da seconda punta ed il messicano in profondità, portandosi dietro i diretti avversari e mandandoli fuori posizione, favorendo lo spazio per gli inserimenti. Sontuosa anche la prova di Insigne, da regista offensivo a ribaltare sempre il gioco, e di Fabian a far saltare le marcature nell'uno contro uno, aprendosi così il campo sempre in superiorità numerica, come in occasione del secondo gol.

Il limite del Napoli è il solito della concretizzazione, con almeno tre ghiotte occasioni non sfruttate per già nel primo tempo, incassando poi l'1-1 su uno dei pochi inserimenti dell'Atalanta che trova impreparato Meret. Nella ripresa il Napoli trova il vantaggio, con un attacco alla profondità di Milik su assist di Fabian, dopo aver fatto saltare la pressione nerazzurra, ma poi lo stesso spagnolo si divora il 3-1 sull'ennesimo movimento errato della linea nerazzurra. Non c'è più partita fino all'episodio del rigore che fa imbestialire persino Ancelotti, poi espulso dall'arbitro in un'attesa di oltre 5 minuti senza consultare il VAR. "Abbiamo messo sotto l'Atalanta fisicamente e tecnicamente, ma questo abbaglio clamoroso ci toglie due punti", le parole in conferenza di Ancelotti che ora, però, dovrà gestire la delusione della squadra e una classifica deficitaria. Abbandonate certe ambizioni, in ottica terzo o quarto posto però - giocando così - non dovrebbe avere troppe difficoltà.