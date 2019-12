Stretta finale per Lobotka, ballano 2mln! Gattuso spera di averlo per la Lazio

Il Napoli corre per acquistare quanto prima Stanislav Lobotka, obiettivo principale per il centrocampo in vista del mercato di riparazione. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che l'incontro di ieri ha portato ad una fumata grigia tra le parti, con una buona notizia: il Celta Vigo ha ridotto le pretese passando dalla richiesta iniziale di 25 a 20 milioni di euro. Il Napoli può partire da 16 più bonus. Si tratta. Lobotka, intanto, è felice di sposare il progetto azzurro dopo averne parlato col connazionale Hamsik. Il quotidiano fa sapere che Gattuso vuole averlo quanto prima in rosa e il massimo - si legge - sarebbe averlo a disposizione per la gara con la Lazio del prossimo 11 gennaio.