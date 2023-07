Su Giuntoli la resa non è di ADL: è la Juve che s’è inchinata al modello Napoli

Dopo aver forzato il sistema, dopo aver inquinato il sistema, dopo aver portato il sistema al limite del collasso, ecco l’inversione ad U

© foto di www.imagephotoagency.it

Copia e incolla, ma non sempre funziona. Come i ragazzi che al liceo si fanno passare la versione, ma poi chiamati a spigarla non ne sono capaci. In questo caso, evidentemente, il copione di turno è la Juve, l’altro è il Napoli e il suo modello che ha fatto scuola in Italia e in Europa. Non solo più i calciatori, non solo gli allenatori come nel caso di Sarri, mandato via come se fosse l’ultimo dei fessi ma l’ultimo capace di portare lo scudetto a Torino.

La Juve adesso è andata oltre. Ha voluto, cercato, corteggiato come se fosse la panacea di tutti i mali bianconeri Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo dei miracoli napoletani. Ma i miracoli non nascono mai da soli e sono spesso il frutto di un lavoro ben più complesso, che va oltre il singolo. La squadra di osservatori costruita dal Napoli in questi anni ha saputo scovare talenti in ogni angolo del mondo, anticipando i grandi club sull’esplosione di calciatori poi divenuti appetibili in ogni contesto. Giuntoli è la punta di un iceberg, non certo tutto l’iceberg.

Che il diesse sia bravo, bravissimo, nessuno può metterlo in dubbio. E nessuno vuole nemmeno provare a farlo, ora che ha scelto altri lidi. Sarebbe una reazione istintiva e puerile. Bisogna però analizzare la questione più a fondo, perchè De Laurentiis non è mica un fesso. E se un volpone come il patron, con i suoi tempi, ha voluto dare il via libera a Giuntoli nonostante legato al Napoli da un ulteriore anno di contratto, avrà fatto le sue valutazioni con grande lucidità.

Il sistema Napoli. Di fatto la Juve vuole affidarsi al sistema Napoli. Dopo aver forzato il sistema, dopo aver inquinato il sistema, dopo aver portato il sistema al limite del collasso, ecco l’inversione ad U di un club che per l’ossessione di vincere la Champions, è andata oltre il lecito e pure oltre le proprie possibilità. Il nuovo corso nasce con Giuntoli: staremo a vedere se il modello sarà replicabile. Aurelio nel frattempo osserva, sornione, la sua grande vittoria. Una vittoria ideologica, il trionfo di una filosofia che ha portato il Napoli a vincere uno scudetto. E perderne altri, per i motivi di cui sopra.