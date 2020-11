Supercoppa con la Juve: scelta data e sede della gara

Sarà il Mapei Stadium ad ospitare la sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus. Lo scrive l'edizione l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come l'emergenza Covid abbia indotto la Lega a restare in Italia per il match e non disputare la gara in Arabia Saudita.

La data prescelta, secondo il quotidiano, è quella del 20 gennaio 2021, uno dei pochi turni infrasettimanale in cui non sono in programma le Coppe Europee.