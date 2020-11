Supercoppa con la Juve: spunta la data del match! Match a Roma o Milano

Una data per la Supercoppa Italia che metterà di fronte ancora una volta Napoli e Juventus dopo la finale di Coppa Italia vinta dagli azzurri con il rigore decisivo di Arek Milik.

Ne parla l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come in Lega stiano facendo tutte le valutazioni del caso per fissare una data che vada bene ad entrambe i club.

Al momento, se non dovessero esserci ulteriori stravolgimenti del calendario, la data possibile individuata è quella del 20 gennaio 2021.

Per quanto riguarda la sede, invece, sono due le possibilità al vaglio: o Milano o Roma per disputare il match tra azzurri e bianconeri.