Svelato il vero motivo per cui Osimhen è già partito per la Nigeria

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ultimo atto prima dell’utima partita del 2023, in agenda domani alle 18.30 al Maradona col Monza, con uno stadio pieno e una squadra semivuota. Cioè svuotata dagli infortuni e dalle squalifiche: assenti certificati sono Olivera e Natan e poi gli squalificati Politano e Osimhen.

A proposito di Osimhen: ieri ha svolto l’ultimo allenamento e ha salutato tutti. In partenza per la Nigeria: dove domani festeggerà i suoi 25 anni e a seguire si metterà a disposizione della nazionale per la Coppa d’Africa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.