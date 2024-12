Svolta Ismajli, può essere del Napoli già il 3 gennaio: i dettagli

Queste le ultime notizie sul mercato invernale del Napoli dall'edizione odierna de Il Mattino

Il Napoli è pronto a spedire in prestito Alessio Zerbin all'Empoli, un'operazione che appare come propedeutica per il passaggio sotto il Vesuvio del difensore Ardian Ismajli. Queste le ultime notizie sul mercato invernale del Napoli dall'edizione odierna de Il Mattino, che parla di una giornata importante per l'eventuale arrivo del centrale.

"Il centrale empolese ha da tempo un’intesa di massima con il Napoli per giugno, quando si libererà a parametro zero. Ma ora per il club azzurro non c’è tempo da perdere, perché Buongiorno tornerà disponibile solo a inizio febbraio: e allora ecco che all’improvviso il Napoli va di fretta. Già oggi potrebbe esserci la chiamata decisiva tra Corsi e De Laurentiis, per avere Ismajli già il 3 gennaio al Napoli".