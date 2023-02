TABELLA - Dal Napoli al Bayern, in vetta ai Top 5 campionati c'è chi domina il possesso palla: non basta, ma 'esiste'

Nel calcio moderno avere il pallone per sé - e quindi toglierlo dalla disponibilità degli avversari - dà un grossa, grossa mano.

Ultimamente è stata messa in dubbio l'importanza del possesso palla. Dopo uno scontro andato in scena a Sky Calcio Club tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini, in cui il primo sosteneva che quella sul possesso palla "è una statistica che non esiste", sui social si è tanto discusso di questo tema. Ed è giusto che sia così, perché avere un maggior possesso non vuol dire per forza vincere le partite o gli Scudetti. Il Napoli di Sarri, dominatore del palleggio, non riuscì ad arrivare primo in classifica - certo, anche per altri fattori - e ne è dunque la prova.

Ma avere il pallone tra i piedi, ergo una percentuale più alta di possesso palla rispetto all'avversario, aiuta eccome. E non è un caso se in vetta (o quasi) alle classifiche dei Top 5 campionati europei ci siano le squadre che sono in cima anche alle graduatorie sul possesso palla. L'unica eccezione è il Manchester City, secondo in Premier League alle spalle dell'Arsenal ma primo in Europa per percentuale di possesso (64,8%).

Tutto il resto, invece, conferma quanto sosteniamo: chi domina il possesso palla domina anche i campionato. Il Bayern Monaco, in vetta a pari merito con la squadra di Guardiola, è primo in Bundesliga. Il Barcellona, che sta stracciando LaLiga, ha il 64,5% di possesso medio ed è terzo in Europa. Arriviamo adesso al Napoli, quarto in Europa col 61,4% e assoluto dominatore della Seria A. E chiudiamo col PSG, +8 sull'Olympique Marsiglia in vetta alla Ligue e quinto nel continente per possesso (60,4%).