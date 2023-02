TABELLA - La panchina d’oro: nessuno come il Napoli ed ora il turnover non fa paura

Il Napoli di quest’anno continua a macinare primati su primati.

Il Napoli di quest’anno continua a macinare primati su primati. Il +15 in campionato si può spiegare anche con un dato: nessuno segna più gol degli azzurri con i calciatori utilizzati a gara in corso. Si tratta di un altro record per la formazione di Luciano Spalletti, che con l’ultima rete alla Cremonese firmata Eljif Elmas ha portato a 12 il numero di realizzazioni dalla panchina .

Il turnover non fa più paura - La rosa completa in ogni reparto composta da alternative importanti, funzionali e quasi sempre decisive, ha permesso al Napoli, rispetto agli altri anni, di sopperire anche alle assenze dei big. Il rapporto tra gol dalla panchina e punti conquistati sorride al Napoli: 12 le reti dei subentrati e 10 i punti ottenuti. In una fase della stagione in cui si tornerà a giocare ogni tre giorni, questo dato assume un valore ancora più importante.