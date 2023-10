Tifosi e stampa Flamengo rimpiangono Natan: “Un nostro talento svenduto al Bragantino!”

Natan Bernardo De Souza sta convincendo sempre più di partita in partita.

© foto di www.imagephotoagency.it

Natan Bernardo De Souza sta convincendo sempre più di partita in partita. L’impatto con il mondo Napoli non è stato semplice, così come l’ambientamento in una realtà completamente diversa rispetto al Red Bull Bragantino, ma prima in campionato e poi in Champions sta mostrando tutte le sue qualità. Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid, tra le tante note positive del Napoli c’è stato anche il difensore brasiliano scelto come erede di Kim. Alla prima sfida in assoluto da titolare in Champions League e contro avversari del calibro di Vinicius, Bellingham e Rodrygo se l’è cavata molto bene, mantenendo sempre alta l'attenzione e primeggiando in diverse statistiche.

Tifosi e stampa Flamengo rimpiangono Natan - Le ottime prestazioni del classe 2001 non stanno di certo passando inosservate, non solo in Italia e in Europa ma anche in Brasile. Tanti tifosi e giornalisti vicini al Flamengo, ex squadra di Natan, sui social stanno rimpiangendo la cessione del difensore al Red Bull Bragantino, club dal quale il Napoli lo ha prelevato per circa 10 milioni di euro. “Mi piace moltissimo. Non doveva essere venduto. All'epoca si ironizzò dicendo che non era Aldair, ma eccolo qui, che gioca in Champions da titolare e in rosa ci manca un difensore affidabile”. E ancora: “Questa cessione del Flamengo al Bragantino è inspiegabile”. Un altro utente scrive: “Un'altra sconfitta sportiva per il Flamengo che non vale i soldi incassati”. E’ presto, ma la sensazione è che il Napoli ci abbia visto giusto ancora una volta. Le prime gare di Natan sono state un successo.

Gosto muito dele. Não era pra ter vendido.

Na época o Mauro foi irônico dizendo que não era um Aldair... mas tá aí, jogando UCL como titular e a gente com falta de zagueiro confiável no elenco. — João Recio (@JoaoRecio) October 4, 2023

Inexplicável essa venda do Flamengo pro RB Bragantino. — Davi Oliveira (@dsoliveirabb) October 4, 2023