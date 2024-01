Torino-Napoli 3-0, le pagelle: è un Napoli indegno! Zielinski horror, Mazzocchi folle e Juan Jesus allo sbando

Crollo del Napoli a Torino.

Gollini 6 - Non ha colpe sui gol, è bravo su Zapata dopo la carambola innescata dal palo di Sanabria.

Di Lorenzo 5 - Bello il suo taglio per Raspadori a metà primo tempo, poi poco altro.

Rrahmani 4,5 - Zapata lo sovrasta praticamente sempre, senza Kim è un ramoscello nella tempesta.

Juan Jesus -4 Non è al top e si vede. Sempre in ritardo, sempre in affanno, sempre a rincorrere un passato che non c’è più. Impresentabile.

Mario Rui 5 - Bellanova ci mette più cattiveria di lui in ogni giocata, si spegne lentamente col Napoli. Dal 58’ Zerbin 6 - Tra i meno peggio.

Cajuste 4,5 - Parte lento, poi trova qualche tempo giusto di inserimento. Dal 77' Gaetano sv.

Lobotka 5 - Salva la porta di Gollini sulla bella giocata di Sanabria, unica giocata degna di nota del suo pomeriggio.

Zielinski 4 - Non pervenuto. Una sofferenza per chi lo ama vederlo così. Dal 46’ Mazzocchi 3 - 4 - Entra, un buon cross e poi una follia inconcepibile con il rosso che distrugge le speranze del Napoli.

Politano 4,5 - Non è il solito, non affonda e scuote sempre la testa. Non ci credeva nemmeno Matteo. Dal 67’ Lindstrom 6 - Prova qualche sgroppata in una squadra ormai allo sbando.

Raspadori 4,5 - Di Lorenzo gli offre un’occasione super ma non la sfrutta al meglio. Pesa tantissimo quell’errore, che avrebbe cambiato l’inerzia del match. Dal 59' Simeone 5,5 - Anche lui molto nervoso.

Kvaratskhelia 4 - Gioca una delle gare più anonime dal suo arrivo al Napoli. Davvero irriconoscibile, come tutta la squadra.

Mazzarri 4 - Mette in campo una squadra impresentabile, lancia Mazzocchi in campo forse in modo troppo prematuro. Era tornato alla difesa a 3, ma è subito rimasto con l’uomo in meno. Disastro.

