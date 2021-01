Tornati al bivio-Ancelotti: piano-gara non rispettato o rigetto al calcio-verticale?

Napoli in caduta libera. Nella gara che poteva valere un balzo in classifica ed il riscatto dopo la sconfitta in Supercoppa, la squadra di Gattuso ha offerto una delle peggiori prove stagionali, sciogliendosi alla distanza contro il Verona, complicando notevolmente la propria corsa Champions e lanciando segnali estremamente preoccupanti sulla tenuta della squadra non solo dal punto di vista tecnico e tattico.

La sconfitta degli azzurri è preoccupante perché non è bastato neanche il vantaggio immediato, con Lozano dopo pochi secondi per il gol più veloce della storia del club, per incanalare la sfida a proprio vantaggio. Il Napoli ha avuto una doppia occasione per raddoppiare, con Demme prima rimpallato da Lozano e poi salvato dal portiere, ma una volta incassato il pareggio di Dimarco - dopo una pressione alta fallita e mezza squadra tagliata fuori - il Napoli è uscito dal match andando a stravolgere il piano-gara incentrato su un gioco in verticale andando 3 vs 3 dietro la linea altissima del Verona. Tutto a vantaggio della squadra di Juric che ha potuto far valere il recupero palla alto, segnando altri due gol uguali, per poi prendersi meno rischi una volta entrato anche Osimhen.

Allarmanti i segnali fuori dal campo. Il Napoli una volta raggiunto s'è rifugiato, impaurito, in un possesso palla che ha favorito la pressione e l'aggressività a tutto campo del Verona, rinunciando a far male in verticale come nella prima mezz'ora e Gattuso l'ha sottolineato nel post-partita: "Il piano gara era stato preparato bene, nel primo tempo abbiamo verticalizzato come dovevamo. Poi ci siamo messi a palleggiare. Abbiamo preso tre gol identici, perdendo palla in uscita. Così li abbiamo fatti gasare, il contrario di quello che ci eravamo detti". La riflessione è aperta, dunque, sulla squadra che non ha rispettato le direttive dell'allenatore o che semplicemente rigetta tecnicamente un calcio che non sia di possesso e fraseggio, come accaduto nella gestione Ancelotti, che non a caso insisteva sulla sostituzione di alcuni elementi chiave ancorati a quel calcio.