Tra partenze, riscatti e rientri: in estate sarà rivoluzione a centrocampo

Non solo il sostituto di Osimhen e, in ritardo di un anno, quello di Kim. Il mercato estivo del Napoli, al di là di quello che sarà il piazzamento finale in campionato, porterà ad un massiccio intervento soprattutto a centrocampo, reparto che vede tantissime situazioni aperte e diverse partenze ormai già definite.

Partenze e mancati riscatti

Sicura quella di Piotr Zielinski, già contrattualizzato dall'Inter. Un primo addio tutt'altro che banale, probabilmente già metabolizzato considerando le prestazioni deludenti del polacco degli ultimi mesi, ma da non sottovalutare considerando il rendimento attuale del reparto. Altro addio certo è quello di Leander Dendoncker che non verrà riscattato dall'Aston Villa: mediano di posizione arrivato con Mazzarri, per un altro modulo ed un'altra filosofia di gioco, s'è ritrovato ai margini con Calzona. In bilico invece Hamed Junior Traorè, in crescita parallelamente al miglioramento della condizione ma ancora lontano da un livello tale da far scattare un rinnovo da 25mln di euro (anche se il Napoli potrebbe comunque trattare col Bournemouth). Da valutare invece Cajuste, mai del tutto convicente, mentre solo offerte fuori mercato possono aprire il discorso anche ad Anguissa e Lobotka.

I rientri

Il nuovo allenatore avrà scelte importanti da fare sin dai primi giorni di ritiro. Rispetto all'inizio di questa stagione, infatti, con tutt'altra credibilità si giocheranno le proprie carte Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Quest'ultimo con una grande stagione col Verona ha raggiunto la piena maturità, completando la scalata addirittura con la convocazione in nazionale, e si candida a far parte quantomeno del pacchetto di sei centrocampisti per tre posti. Stesso discorso per Gaetano, seppur con caratteristiche diverse e da mezzala offensiva, dopo metà stagione a Cagliari e finora con un impatto straordinario risollevando le speranze salvezza dei sardi. A favore del prodotto del settore giovanile partenopeo anche la questione delle liste federali e Uefa, ma entrambi - dopo aver dimostrato di poterci stare in Serie A e pure a buonissimi livelli - chiederanno garanzie per essere quantomeno le prime alternative ai titolari ed entrare nelle rotazioni.