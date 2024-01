Traoré: "Sono felice di essere qui. Forza Napoli sempre!"

Dopo il tweet presidenziale, anche la SSCNapoli ha annunciato l'acquisto di Hamed Junior Traoré attraverso i social ufficiali del club. Proprio sugli account ufficiali del Napoli vengono postate le prime dichiarazioni dell'esterno ivoriano in maglia azzurra: "Sono felice di essere qui. Forza Napoli sempre!"

From Ivory Coast to Napoli. Welcome Hamed!



#ForzaNapoliSempre #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/cJk1A4HtQh