Tre acquisti a gennaio, ma non solo. Il Mattino: "Occhio al colpo a sorpresa"

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi falcate ed il Napoli ha già definito la strategia da attuare, per cercare di esaudire le richieste di Antonio Conte, che ha sempre ribadito che ci sono delle carenze in questa rosa che spera vengano colmate. A tal proposito, l'edizione odierna de Il Mattino, ha cercato di fissare la strategia del club azzurro per quanto concerne i calciatori in entrata.

Secondo il quotidiano, ci saranno sicuramente tre innesti, ma potrebbero diventare anche quattro dovesse capitarne l'occasione. Arriverà, come noto, un difensore centrale per dare un'alternativa più affidabile alla coppia Rrahmani-Buongiorno, un esterno di fascia (con Dorgu che resta il favorito, ndr), ed un centrocampista considerato il poco spazio trovato da Folorunsho. Secondo il Mattino, però, non è da escludere un quarto colpo a sorpresa in questo mercato di gennaio.