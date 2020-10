Tre super colpi nell'estate più difficile

Ogni spina dorsale di una squadra rispecchia il carattere del proprio allenatore e l'eventuale arrivo di Tiémoué Bakayoko, anni 26, centrocampista che il Chelsea sta per lasciar partire in prestito secco, permetterebbe al Napoli di aggiungere alla qualità ormai storica - offerta dai vari Fabian, Zielinski, Insigne, Mertens - quella fisicità che da tempo mancava con tre "nuovi" acquisti di assoluto valore.

CHE COLPI - Nel mercato più strano e difficile degli ultimi anni, il Napoli ha giocato d'anticipo e con furbizia: ha acquistato Osimhen annunciandolo a ridosso dell'estate, ha aspettato gli ultimi giorni per cogliere un'opportunità di mercato ghiotta, ha resistito alle offerte per Koulibaly - un nuovo acquisto virtuale dato che la sua cessione sembrava scontata - restando fedele alla strategia iniziale: cederlo solo a determinate condizioni.

SPINA DORSALE - Ora, in rosa, Gattuso potrebbe ritrovarsi tre giganti, uno per reparto, attorno ai quali costruire la propria idea di calcio, il 4-2-3-1 che avrà bisogno di profondità, spirito di sacrificio e quell'equilibrio che Bakayoko - alto 1.90 come Fabian per una diga di giganti - potrebbe offrire grazie a doti atletiche e fisiche che Gattuso conosce bene avendole già sfruttate al Milan.