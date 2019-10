Tutta Italia demolisce Giacomelli: pioggia di 3 e 4, solo per la Gazzetta non c'è rigore (6,5)

Come hanno giudicato, i quotidiani, l'intervento da rigore di Kjaer su Llorente? Idee comuni, o quasi. I quotidiani bocciano Giacomelli, spunta solo un 6.5: quello de La Gazzetta dello Sport. Per cui non c'è rigore ma fallo di Llorente su Kjaer. Addirittura voto 3, per il fischietto di Trieste, da parte del Corriere dello Sport e Il Mattino.

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport che commenta così l'operato di Giacomelli: “Conduce la gara con autorevolezza, fischia quando necessario ed esce leggendo correttamente l’episodio più spinoso del non rigore sul finale senza cadere nel nervosismo”.

Voto 5 per Tuttosport: "Per il rigore non dato e per la pessima gestione della bagarre post 2-2. Responsabilità che il direttore di gara deve condividere con Banti, al Var".

Voto 3, come detto, per il Corriere dello Sport: "Però diteci quando è rigore e quando deve intervenire il Var... Macchia ulteriormente una partita già sporcata per assenza di personalità ed eccesso di protagonismo. Tra una serie di errori, la clamorosa decisione sua e di chi sta dinnanzi al monitor di non intervenire". Per questo voto 3 anche a Banti.

Lo stesso voto arriva dal quotidiano Il Mattino: "Perché non va al Var a rivedere la sua svista? Ecco, perché Giacomelli si fida di Banti (al Var) e non fa quello che ogni arbitro farebbe, visto le proteste decise: è una morsa letale quella con cui Kjaer abbraccia Llorente, va solo sullo spagnolo, non pensa ad altro e lo affossa. Può anche essergli sfuggito ma Giacomelli non può non andare a vedere in prima persona. Errore pesantissimo e gestione senza personalità".

Sugli altri quotidiani i voti sono simili: dal 5 de Il Giornale al 4.5 del Corriere della Sera, passando per il 4.5 de La Stampa al 4 di Repubblica.