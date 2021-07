Tutti si sono accorti del 'messaggio' di Spalletti a De Laurentiis

Il Napoli deve tenere a posto i conti, è vero, ma per farlo occorre raggiungere anche la Champions. Parole, queste, di Luciano Spalletti, intervenuto ieri in conferenza stampa. L'allenatore azzurro sa bene che il prossimo mercato sarà condizionato dalla necessità di tagliare il monte ingaggi, ma è anche consapevole del fatto che solo arrivare tra le prime quattro permetterà alla società di ottenere introiti preziosi per il bilancio. Come a dire: si trovi un compromesso per rendere comunque forte il Napoli dando un occhio ai conti. Starà alla società lavorare per tenere in equilibrio la doppia esigenza: la Champions e il costo del lavoro da ridurre.