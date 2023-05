Tutto su Koopmeiners! Due anni fa mancavano solo le firme, ora ADL ci riprova

Rivoluzione a centrocampo per il Napoli. Una squadra che perderà sicuramente Ndombele e poi anche Demme

Rivoluzione a centrocampo per il Napoli. Una squadra che perderà sicuramente Ndombele e poi anche Demme, saprà di doversi inventare due modelli di centrocampisti simili e però diversi: gente di corsa, di rottura e contemporaneamente di costruzione. Fosse possibile, un uomo poliedrico come Koopmeiners (25), che due anni fa vicinissimo, mancavano soltanto le firme, e che ha sempre saputo di essere tra i preferiti di un club che per lui uno sforzo lo farebbe eccome. Lo scrive il Corriere dello Sport.