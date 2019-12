Tutto sul regista: la strategia per non fallire a gennaio

Il Napoli a caccia di un regista. Dopo averli venduti tutti nei due mercati estivi di Ancelotti, per comporre la rosa per quel 4-4-2 che appartiene ormai al passato, ora la la conditio sine qua non per proseguire col 4-3-3 è proprio un giocatore d'ordine davanti alla difesa. Gattuso finora ha adattato Allan da vertice basso, con risultati modesti e togliendo al brasiliano la possibilità di fare la differenza da mezzala, mentre ancora peggio è andata con Fabian, altra mezzala classica che porta palla, tocca tante volte il pallone e non ha i tempi di gioco da play. L'unico rimedio in questo caso è il mercato di gennaio: ADL ha già parlato di rinforzare il centrocampo e lo stesso allenatore non ha fatto mistero che si attende un intervento in quel ruolo.

L'obiettivo numero uno è Lucas Torreira dell'Arsenal, già vicino all'azzurro al momento di lasciare la Sampdoria ma poi mollato proprio per le idee diverse di Ancelotti sul play. La stagione dell'Arsenal sembrava poter favorire un trasferimento a gennaio, ma il cambio in panchina - con l'arrivo di Arteta - ha per ora bloccato la situazione. L'ultima parola sarà del nuovo allenatore, ma il Napoli non può attendere col rischio di restare a mani vuote a gennaio inoltrato. Per questo proseguono parallelamente altri interessamenti, se non trattative. L'altro nome che piace a Giuntolki è Stanislav Lobotka, classe '94 e compagno di nazionale di Hamsik, in piena lotta retrocessione col Celta Vigo. Giuntoli lo segue da almeno due anni e la valutazione, complice anche la volontà del giocatore di salire di livello, può essere di circa 20-25mln di euro. Più defilato, invece, il nome di Paredes per ingaggio e concorrenza. Il casting proseguirà, in attesa di una risposta definitiva dall'Arsenal per la prima scelta.