Tuttosport - Manolas, oggi la firma a Milano: volo dalla Grecia già prenotato, i dettagli

È il giorno delle firma per Kostas Manaolas al Napoli. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Sulle colonne del quotidiano torinese Raffaele Auriemma svela che il difensore greco ha un biglietto già prenotato sul volo Paxos-Nizza. Dalla città francese raggiungerà in taxi Montecarlo per arrivare a casa del suo agente Mino Raiola e trasferimento successivo in auto fino a Milano dove sarà atteso da Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli. Il presidente Aurelio De Laurentiis dirigerà le operazioni da Capri. “Se tutto andrà per il verso giusto, se non ci saranno intoppi anche nel passaggio di Amadou Diawara alla Roma, oggi sarà il giorno di Manolas al Napoli. Un grande colpo del club partenopeo che per la prima volta sottrae un big alla concorrenza pagando la clausola”, si legge sul quotidiano.

LE CIFRE DELL’AFFARE - Tuttosport rivela anche le cifre dell’affare: in parte soldi (18 milioni di euro) e per la parte restante il cartellino di Amadou Diawara, del valore di 16 milioni di euro, più altri due di bonus facilmente raggiungibili, così da completare i 36 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria Il 28enne difensore greco percepirà 4,5 milioni a stagione, per i prossimi 5 anni