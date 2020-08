Tv Luna - Infortunio Insigne, c’è moderato ottimismo: possibile recupero in pochi giorni

Sono ore di trepidazione in casa Napoli per l'infortunio occorso a Lorenzo Insigne nel match di ieri sera contro la Lazio. Il capitano è uscito anzitempo per un problema fisico e fra meno di una settimana c'è il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona.

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio su Twitter riguardo le condizioni di Lorenzo rivelando di un moderato ottimismo tra le fila dell'ambiente napoletano: "In casa Napoli si è moderatamente ottimisti sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona. Potrebbe essere, infatti, qualcosa di recuperabile in pochi giorni. Accertamenti diagnostici domani".