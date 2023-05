Udinese-Napoli cominciò nel 2004 quando ADL strappò il club a Pozzo

Udinese-Napoli cominciò proprio nel 2004, quando alla Fallimentare, con un blitz, Aurelio De Laurentiis riuscì a scavalcare Giampaolo Pozzo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come scrive il Corriere dello Sport, Udinese-Napoli cominciò proprio nel 2004, quando alla Fallimentare, con un blitz, Aurelio De Laurentiis riuscì a scavalcare Giampaolo Pozzo nello scatto al titolo d’un club seppellito dai debiti: poi, però, è stato un viavai di affari, in un senso e nell’altro, una simpatia reciproca tra i due presidenti divenuta amicizia, un flusso di danaro che spesso da Castel Volturno è stato indirizzato in Friuli.