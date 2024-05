Uefa, Marchetti chiarisce: “La 9ª va in Conference se Fiorentina e Atalanta vincono le Coppe”

"Vincendo la Conference da ottava, il Torino avrebbe diritto, da nono in questo momento, a partecipare, alla Conference League".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il segretario generale dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha chiarito una volta e per tutte il regolamento per qualificarsi alle coppe europee per le squadre italiane: "Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League da questa situazione di classifica ci sarebbero sei squadre qualificate in Champions League.

Nono posto buono per la Conference League? Sette squadre italiane sono qualificate di diritto alle coppe europee, se la Fiorentina vincesse la Conference aggiungerebbe una italiana alle coppe europee, quindi 8. Vincendo la Fiorentina la Conference da ottava in classifica, darebbe al Torino il diritto, essendo nono in questo momento, a partecipare alla Conference League. Ma questo solo se l'Atalanta vincesse l'Europa League, grazie al posto aggiuntivo per il ranking in Champions. In caso contrario non ci sarebbero squadre in Conference e la Fiorentina andrebbe in Europa League da ottava".