UFFICIALE - Altro infortunio per il Napoli: Cajuste ko, salta il Sassuolo

Altro infortunio in casa Napoli. Come rivelato dal club sul proprio sito ufficiale, il centrocampista svedese Jens Cajuste ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento.

Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni. Cajuste salterà dunque la sfida di domani contro il Sassuolo ed è da valutare per le prossime sfide.