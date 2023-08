UFFICIALE - Altro stop, si ferma anche Anguissa per infortunio: i dettagli

Non sono buone le notizie che arrivano da Castel di Sangro dopo l'allenamento mattutino

Non sono buone le notizie che arrivano da Castel di Sangro dopo l'allenamento mattutino. Come scrive il Napoli nel report ufficiale, infatti, Anguissa non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra.