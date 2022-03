UFFICIALE - Anguissa salta la Nazionale per infortunio: il comunicato del Camerun

Non riuscirà a prendere parte alle due partite del Camerun valide per le qualificazioni a Qatar 2022

Brutte notizie per Franck Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli non riuscirà a prendere parte alle due partite del Camerun valide per le qualificazioni a Qatar 2022 a causa di un infortunio rimediato nella gara contro l’Udinese. A comunicarlo è la stessa federazione del Camerun, al suo posto convocato Arnaud Djoum per la doppia sfida all’Algeria.