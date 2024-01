UFFICIALE - "Benvenuto Pasquale!", Mazzocchi è del Napoli: il tweet di ADL

"Benvenuto Pasquale", scrive su Twitter/X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per annunciare il primo rinforzo della sessione invernale

"Benvenuto Pasquale", scrive su Twitter/X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per annunciare il primo rinforzo della sessione invernale, Pasquale Mazzocchi, che arriva dalla Salernitana a titolo definitivo. Il giocatore ieri l'altro ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e da oggi è a disposizione di Walter Mazzarri verso la sfida di Torino.

Mazzocchi rappresenterà un'alternativa sicuramente più esperta a Di Lorenzo, dando all'occorrenza una scelta in più anche a sinistra per far rifiatare Mario Rui (almeno fino al ritorno di Olivera) e permetterà soprattutto al club di lasciar partire Alessandro Zanoli, atteso dal Genoa dove potrà avere più spazio (ed il Napoli evidentemente riuscirà a monetizzare al meglio il suo cartellino a fine stagione) considerando che Mazzocchi ha firmato un contratto fino al 2027. L'operazione con la Salernitana s'è conclusa per una cifra intorno ai 3mln di euro, sfruttando proprio la volontà di Mazzocchi di vestire la maglia della squadra della sua città.